Grande serata al Lingotto per il maestro Muti: raccolti importanti fondi per la ricerca sul cancro

La serata è stata inoltre occasione per supportare la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a favore dell’Istituto di Candiolo - IRCCS: sono stati raccolti 38.450 euro (cifra destinata a salire) che serviranno a completare l'allestimento dei laboratori, con strumentazioni all'avanguardia, più innovative e più moderne, nei quali lavorano tre "cervelli di ritorno", Annamaria Gullà, Eugenio Morelli e Francesco Boccalatte, che hanno lasciato Boston e New York proprio per sviluppare i loro progetti di ricerca in Italia, all'Istituto di Candiolo - IRCCS.