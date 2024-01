Lusso, nonostante i debiti: Balzac scelse Torino per una "vacanza" di due settimane

Tra i numerosissimi personaggi illustri che, nel corso del tempo, hanno calpestato il territorio sabaudo, sicuramente un nome da ricordare è quello del celebre scrittore francese Honoré de Balzac.

Egli giunse a Torino il primo agosto del 1836 e vi si trattenne fino al 12 dello stesso mese.

Questo viaggio fu possibile grazie alla "salvezza" concessagli da una delle sue tante amanti, la contessa Visconti Guidobboni, che lo finanziò giustificandolo come un modo per risolvere i problemi lasciati dalla madre dello scrittore per questioni di eredità. A seguito dell'elargizione di una grossa somma di denaro ad opera della contessa, quindi, Balzac partì alla volta dell'Italia con un accompagnatore - o meglio accompagnatrice.

Egli, infatti, presentò questa figura bruna come il servitore Marcel, ma la vera identità al di sotto del travestimento venne stanata in breve tempo. Si trattava, infatti, di Caroline Marbouty, moglie di un magistrato e ultima amante dello scrittore. Quest'ultimo, quando si rese conto che la situazione stava diventando troppo rischiosa, decise di proseguire il suo viaggio in Italia alla volta di Milano.

Una permanenza breve ma intensa, che ha dato ulteriore lustro alla città di Torino.