Tamponamento tra tre auto in tangenziale allo svincolo di Collegno: traffico in tilt

Incidente nella mattinata di oggi, martedì 30 gennaio, sulla tangenziale nord di Torino. Nello scontro, avvenuto all'altezza dello svincolo per Collegno, sono stati coinvolti tre mezzi che viaggiavano in direzione Milano.

Non si registrano feriti gravi. Una persona, di cui non sono state fornite generalità, è stata trasportata al Maria Vittoria con ferite di lievi entità.

Ripercussioni sulla viabilità dove si procede al momento a rilento.

In loco sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e le forse dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.