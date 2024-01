Il prezzo di Solana continua a salire e ora insidia la quarta posizione a BNB

Il prezzo di Solana continua la sua ascesa, avvicinandosi ora “pericolosamente” alla quarta posizione occupata attualmente da Binance Coin (BNB). Con un market cap sempre più prossimo a quello di BNB, 45 miliardi di dollari contro i 46,5 di BNB, Solana sta ben sfruttando la ripresa del mercato delle criptovalute, dimostrando una notevole resistenza.

E mentre Solana emerge come una forza trainante nelle dinamiche attuali di mercato, spunta una nuova prevendita che sta velocemente attirando l’interesse degli investitori, con la sua proposta di decarbonizzare i paesi in via di sviluppo, stiamo parlando di eTukTuk.

Il consolidamento del Bitcoin

Il recente consolidamento del Bitcoin ha esercitato un impatto significativo sui mercati delle criptovalute. Con il prezzo del BTC che si mantiene relativamente stabile intorno ai 43.000 dollari, il settore ha sperimentato una fase di tranquillità dopo una breve volatilità seguita dall’approvazione degli ETF a gennaio.

Tuttavia, l'andamento positivo su scala settimanale ha contribuito a mantenere un clima ottimista. Altresì, il consolidamento ha influito sulle altcoin, con Solana, Avalanche e altre che seguono la traiettoria del Bitcoin. La dominanza del BTC sulle altcoin è in crescita, attualmente attestandosi intorno al 52,4%. In questo contesto, la stabilità di Bitcoin emerge come un elemento trainante per la stabilità complessiva dei mercati cripto.

Solana passa di nuovo all'offensiva

Solana, la criptovaluta emersa come protagonista dalle attuali dinamiche di mercato, si lancia nuovamente all'offensiva. Nonostante una modesta variazione dello 0,4% nelle ultime 24 ore, la spinta del 8% durante l’ultima settimana ha portato il suo valore a superare la soglia psicologica dei 100 dollari.

Il principale catalizzatore di questa accelerazione sembra essere l'entusiasmo suscitato dall'airdrop del token WEN. Questo evento ha infuso nuova vitalità nelle attività legate a Solana, facendo emergere la criptovaluta come un serio competitor.

Mentre molte altcoin seguono la stabilità del Bitcoin, Solana mostra un comportamento autonomo, posizionandosi come una forza trainante nel panorama delle criptovalute. La sua crescita dinamica riflette non solo la sua resilienza, ma anche la capacità di reagire positivamente agli stimoli del mercato.

In un contesto in cui molte valute digitali mostrano un trend lievemente positivo o negativo, Solana continua a dimostrare il suo potenziale ascendente, alimentato da fattori intrinseci e dal fervore degli investitori, che nel frattempo si stanno già interessando a un nuovo progetto come eTukTuk.

Che cos’è eTukTuk

eTukTuk si distingue come una iniziativa innovativa nel settore dei veicoli elettrici, con un focus particolare su nazioni in via di sviluppo quali Sri Lanka, India e Sud Africa. L'obiettivo primario è ridurre la distanza tra il settore dei trasporti pubblici e l'industria dei veicoli elettrici, tramite l'introduzione del token Web3 $TUK.

Attraverso la convergenza della tecnologia Web3 e dell'intelligenza artificiale, eTukTuk si impegna a creare un ambiente sostenibile, rendendo avanzate e accessibili le soluzioni di trasporto, con un'attenzione particolare ai tuk-tuk, veicoli essenziali nelle economie emergenti.

Il progetto si propone di affrontare le sfide ambientali, impiegando blockchain e IA per combattere le emissioni di carbonio e promuovere contemporaneamente opzioni di trasporto rispettose dell'ambiente.

Ma perché proprio questi paesi?

La scelta di concentrarsi su nazioni come Sri Lanka, Sud Africa e India da parte di eTukTuk non è casuale. In queste economie in via di sviluppo, i tuk-tuk rappresentano un elemento cruciale della vita urbana, essendo mezzi di trasporto ampiamente utilizzati.

Troppo spesso, le case produttrici di veicoli elettrici trascurano tali mercati emergenti, limitando le opportunità di crescita. eTukTuk si distingue per il suo approccio più generale, riconoscendo l’essenziale valore dei tuk-tuk in queste regioni. Tale visione mira a creare un impatto positivo, contribuendo alla trasformazione sostenibile del trasporto nei paesi in via di sviluppo.

Acquisto e stake dei token

Gli utenti hanno l'opportunità di partecipare attivamente al progetto eTukTuk attraverso l'acquisto e lo staking dei token $TUK. Attualmente offerto a un prezzo di 0,026 dollari durante la fase di pre-vendita, il token $TUK dovrà salire già a 0,028 dollari nella prossima fase.

L'acquisto durante la pre-vendita offre un significativo sconto del 40%, disponibile per un periodo limitato. È stato, inoltre, introdotto un meccanismo di staking che garantisce un tasso di interesse (APY) del 325%.

Partecipando alla pre-vendita durante questa fase iniziale, non solo consente di beneficiare di un APY più elevato, ma offre anche un vantaggio strategico, considerando le proiezioni di crescita notevoli, stimando un aumento fino al 15.000% nei prossimi tre anni per il token EV di eTukTuk.

