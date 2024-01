Volpiano, iniziati i lavori per la sistemazione idrogeologica del Rio Malone. Una spesa da 103mila euro

Al via i lavori per il Rio Malone a Volpiano

Sono iniziati i lavori per il consolidamento spondale del Rio Malone, nel territorio del Comune di Volpiano in località Cascina Bruciata, con il taglio della vegetazione e la ricostruzione delle scogliere. "Si prevede - sottolinea la relazione tecnica - di ricostruire la difesa spondale a secco recuperando per il 60/70 per cento del volume i massi oggi disposti fuori sagoma, integrando il resto con nuovi massi. I tre nuovi tratti di scogliera avranno uno sviluppo longitudinale complessivo di 45 metri lineari ed un volume di 750 metri cubi di massi". L’importo complessivo dei lavori è di 103mila euro, finanziati dalla Regione Piemonte per 50mila euro e dal Comune di Volpiano per la restante parte.

"Si tratta - commenta Andrea Cisotto, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Volpiano - di un‘opera importante per la sistemazione idrogeologica del territorio e per mettere in protezione i terreni agricoli della zona".