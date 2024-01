Controlli anti-droga a Grugliasco: arrestato un 40enne senza fissa dimora. Fermati anche due ventenni

Controlli anti-droga a tappeto nel territorio di Grugliasco. Il 30 gennaio, una pattuglia dei carabinieri ha incrociato in via Olevano un cittadino in atteggiamento sospetto, che vedendo i militari, ha deglutito delle dosi di sostanza stupefacente. L'uomo, un quarantenne di origine gabonese senza fissa dimora, è stato arrestato, accompagnato in carcere e posto in isolamento sanitario per la presumibile ingestione di sostanze stupefacenti. Sempre lo stesso giorno, ma in tarda serata, un'altra pattuglia ha fermato un'auto con a bordo due ventenni in atteggiamento sospetto. Nel corso del controllo, uno dei due è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di circa 100 grammi ed è stato arrestato e accompagnato in carcere; il secondo, invece, trovato in possesso di modica quantità, è stato deferito in stato di libertà.