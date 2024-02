Laurea gratis, stipendio mensile durante gli anni di studio e lavoro assicurato al termine? In Italia si può.

Scegliere di intraprendere gli studi universitari una volta ottenuto il diploma non è sempre una garanzia: se da un lato la laurea, al giorno d’oggi, non è sinonimo di occupazione sicura e immediata, dall’altro l’investimento economico per finanziare un percorso accademico, con le relative spese che esso comporta (alloggio, spese mensili, libri, retta universitaria, ecc.) è tutt’altro che leggero. Eppure, in Italia, è possibile frequentare gratis l’Università e ottenere così non solo una laurea magistrale o triennale ma anche assicurandosi da subito un contratto di lavoro a tempo indeterminato una volta terminati gli studi: il tutto senza versare un centesimo. In che modo? Partecipando ai concorsi delle Forze Armate. Le Forze Armate italiane, infatti, consentono, all’interno del proprio percorso formativo, di intraprendere gli studi universitari e conseguire una laurea, il cui grado e indirizzo variano a seconda del ruolo e del percorso scelti all’interno di un corpo militare.

· Quali sono le Forze Armate Italiane?

· A quali università corrispondono le Accademie delle Forze Armate?

· Quali lauree magistrali si possono ottenere con le Forze Armate?

· Quali lauree triennali si possono ottenere con le Forze Armate?

· Vantaggi offerti e consigli utili

Quali sono le Forze Armate Italiane?

Le Forze Armate in Italia sono quattro:. Sono tutte, insieme alla, corpi ad ordinamento militare, ossia formano il proprio personale in strutture specifiche, le. Queste ultime sono università a tutti gli effetti, che garantiscono di ottenere una laurea oltre che permettere un’accurata preparazione alle carriere in divisa.

Inoltre, la frequentazione non solo non richiede alcuna retta, ma addirittura permette di ottenere un contratto sin dall’immatricolazione e di percepire da subito uno stipendio mensile per tutti gli anni di studio. In poche parole si frequenta gratuitamente l’università, si ottiene vitto e alloggio e si viene pagati mensilmente per studiare!

A quali università corrispondono le Accademie delle Forze Armate?

Le università all’interno delle Forze Armate variano a seconda del grado. Le Accademie militari di stampo universitario sono di due tipologie:

- gli istituti per gli Allievi Ufficiali delle Forze Armate, che rilasciano lauree magistrali;

- gli istituti per gli Allievi Sottufficiali delle Forze Armate, che rilasciano lauree triennali.

Quali lauree magistrali si possono ottenere con le Forze Armate?

Gli indirizzi delle lauree all’interno delle Accademie per Alllievi Ufficiali variano in conformità al ruolo e al percorso che si intendono ricoprire all’interno delle Forze Armate.

L’Accademia Militare per Allievi Ufficiali dell’Esercito, sita a Modena, permette il conseguimento dei seguenti titoli:

- Laurea Magistrale in Scienze Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Veterinaria

L’Accademia Navale per Allievi Ufficiali della Marina Militare ha luogo a Livorno e propone la seguente offerta didattica:

- Laurea Magistrale in Scienze Marittime e Navali, Giurisprudenza, Ingegneria (Navale, Civile, Ambientale e delle Telecomunicazioni, Scienze del Governo e Amministrazione del Mare e Medicina e Chirurgia

L’Accademia per Allievi Ufficiali dell’Aeronautica Aeronautica si trova a Pozzuoli (NA) e consente di ottenere:

- Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Civile ed Ingegneria Elettronica, in Scienze Aeronautiche, in Giurisprudenza e in Medicina e Chirurgia

Infine, le Accademie per Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, ubicata a Roma, e della Guardia di Finanza a Bergamo permettono entrambe di conseguire la Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Quali lauree triennali si possono ottenere con le Forze Armate?

La Scuola Sottufficiali dell’e la Scuola Sottufficiali dell’entrambe a Viterbo, rilasciano titoli di laurea triennale in, oltre che inper quanto riguarda il Corpo Sanitario.

La Scuola Sottufficiali della Marina Militare, a Taranto, permette di conseguire la laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, in Informatica e Comunicazione Digitale e in Infermieristica.

Per quanto riguarda la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri a Firenze e la Scuola Ispettori Sovrintendenti della Guardia di Finanza all’Aquila, gli indirizzi offerti sono a stampo giuridico-economico, e si declinano rispettivamente nella laurea triennale in Scienze giuridiche della Sicurezza (Carabinieri) e nella laurea triennale in Operatore Giuridico di Impresa (Guardia di Finanza).

Vantaggi offerti e consigli utili?

L’offerta formativa all’interno delle Forze Armate è quindi molto ricca e versatile, così come gli sbocchi professionali offerti dalle amministrazioni in divisa sono garanzia di sicurezza e carriera.

I vantaggi sono molteplici:

- Nessuna retta universitaria da pagare;

- Vitto e alloggio sempre garantito;

- Congruo stipendio mensile sin da subito e per tutta la durata degli studi;

- Lavoro a tempo indeterminato subito assicurato a fine ciclo di studi;

