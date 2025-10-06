Pennarelli sotto mentite spoglie: la Carioca protagonista su Rai 2 per la nuova puntata di "Boss in incognito" con Elettra Lamborghini

Questa sera alle 21 su Rai 2, Carioca sarà protagonista del quarto appuntamento con “Boss in incognito”, condotto da Elettra Lamborghini. Il programma, che racconta le storie di imprenditori pronti a lavorare sotto mentite spoglie al fianco dei propri dipendenti, si conclude con questa puntata il primo ciclo dell’undicesima edizione, che proseguirà nel 2026 con altri quattro episodi.

Protagonista della puntata sarà Luca Talarico, azionista e membro del Consiglio di Amministrazione di Carioca S.p.A., che si calerà nei panni del “boss in incognito” per conto dell’ad, Enrico Toledo.

Fondata nel 1956 a Settimo Torinese, Carioca è una storica azienda italiana, leader nella produzione di pennarelli, penne e prodotti ideati per sviluppare la creatività dei bambini. Con 140 dipendenti, un fatturato di 36 milioni di euro all’anno e una produzione quotidiana di oltre 1 milione di pennarelli, l’azienda esporta i propri prodotti in oltre 90 Paesi nel mondo, rappresentando una delle eccellenze del Made in Italy nel settore della scrittura e della creatività.

Nel corso della puntata, Luca Talarico lavorerà in incognito al fianco di alcuni dipendenti dell’azienda: Liban, un giovane somalo che si occupa del magazzino e del rifornimento dei materiali per le linee di produzione; Giuseppina, addetta all’assemblaggio delle penne, con cui scoprirà una passione comune per il calcio; Dario, che lo guiderà alla scoperta del processo di creazione dell’inchiostro; e Rosanna, impegnata nel confezionamento dei pennarelli. Ad affiancarlo in questa esperienza ci sarà anche la conduttrice Elettra Lamborghini, che nei panni di Ramona lavorerà accanto a Osazeme nel reparto di assemblaggio dei pennarelli Jumbo.

Come da tradizione, ai dipendenti viene detto che in azienda si sta girando un nuovo programma televisivo intitolato “Job Deal”, dedicato a persone che hanno perso il lavoro e cercano una nuova occupazione. Solo al termine delle riprese, i partecipanti scopriranno l’identità del “boss” che ha condiviso con loro una settimana di lavoro.