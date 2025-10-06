Aumentano le aziende che fanno manutenzione auto, ma non trovano il personale cha sappia dove mettere le mani con ibride ed elettriche

In un periodo storico in cui comprare un'auto nuova spesso è esercizio complicato da eseguire, non stupisce che in Piemonte stiano aumentando le aziende che si dedicano alla manutenzione e alla riparazione dei mezzi a due e quattro ruote. Lo dicono i dati diffusi da Confartigianato su base Excelsior-Unioncamere al termine del secondo trimestre 2025: +1,7% rispetto all'anno scorso, arrivando a quota 8458. Ma le stesse imprese devono fare i conti con la carenza: di manodopera e di competenze.

Andando nel dettaglio, rispetto all’anno precedente nel II trimestre 2025 le imprese totali del settore Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli il Piemonte osserva una crescita addirittura del +3,9%, ma l’artigianato della filiera auto deve fare i conti con la difficoltà di reperire personale qualificato con competenze digitali elevate, soprattutto ora che si trovano sempre più spesso auto ibride o elettriche da riparare.

“La filiera auto si conferma un sistema a forte radicamento artigiano – commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - centrale per l’occupazione e la competitività, ma chiamato ad affrontare sfide decisive legate all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e alla capacità di attrarre nuove professionalità più green. Inoltre, dopo la fiammata inflazionistica del 2022-2023, i prezzi di manutenzione dei veicoli nei primi sette mesi del 2025 crescono del 2,8% a fronte del +4,3% della media UE segnando la miglior performance tra i principali paesi europei: Germania (+5,6%), Spagna (+3,3%) e Francia (+3,2%). Tuttavia, le imprese faticano a reperire personale qualificato con competenze digitali elevate e tecnologie green”.

Nel 2024 le imprese ricercano 39mila meccanici artigianali e riparatori di automobili a cui nel 52,9% dei casi sono richieste competenze di applicare tecnologie digitali ed al 72,6% viene richiesta la capacità di gestire prodotti e tecnologie green. Per il 17,9% delle entrate si nota una elevata richiesta di capacità di applicare tecnologie digitali (necessità di livello medio-alto e alto) per innovare e automatizzare i processi, come l’uso di intelligenza artificiale, cloud computing, Industrial Internet of Things, data analytics e big data, realtà virtuale e così via

Inoltre, le imprese del settore confermano una spiccata vocazione alla sostenibilità ambientale. Nel 2024 in Piemonte il 23,8% delle entrate previste di meccanici e riparatori di autoveicoli c’è elevata necessità di green-skill, denotando quanto siano importanti nello svolgimento del mestiere le competenze specifiche di gestire prodotti e tecnologie green.

“Il crescente utilizzo della tecnologia nella filiera auto profila una domanda di lavoro delle imprese di autoriparazione caratterizzata da una maggiore diffusione di competenze digitali - conclude De Santis -. Inoltre, le imprese del settore confermano una domanda di lavoratori con una spiccata vocazione alla sostenibilità ambientale. Basti pensare che Torino è tra le province con una maggior diffusione delle auto ibride ed elettriche nel 2024 con 11.990 auto ogni 100mila circolanti”.