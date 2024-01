Blocchi del traffico e move-in, Valle (Pd): "Che fine hanno fatto i rimborsi promessi?"

"Ricordate la vicenda del Move-In (la cosiddetta ‘scatola nera’) che 2.000 piemontesi avevano fatto installare sui loro veicoli spendendo inutilmente 50 euro prima che Cirio revocasse il divieto di circolazione degli Euro5? L’assessore Marnati aveva garantito che “chi ha acquistato il dispositivo Move-In verrà rimborsato e non è neanche tenuto a restituirlo”. Una promessa che pare non esser stata mantenuta, viste le tante lamentele che mi sono giunte da parte di cittadini che avevano acquistato il dispositivo per poter circolare una volta che il blocco fosse diventato operativo e che hanno fatto regolare richiesta di rimborso sul portale dedicato", sottolinea Daniele Valle, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte ed esponente del Pd.

" Domande che risalgono al mese di ottobre 2023 e che, trascorsi tre mesi, restano ancora senza risposta. Se è vero il detto che “un uomo vale quanto le promesse che mantiene”, i piemontesi sapranno trarre le dovute conclusioni sull’amministrazione Cirio", conclude Valle.