Torna il bonus teleriscaldamento e alcuni consiglieri chiedono di includere più famiglie

Confermato da Iren lo sconto in bolletta per il teleriscaldamento, ma abbassata da 25.000 a 20.000 la soglia ISEE per chi ha almeno 4 figli. Proposta di mozione di 4 consiglieri PD per riportare il valore allo stesso dello scorso anno.

Nonostante il prezzo dell'energia sia diminuito, Iren ha confermato il bonus per il teleriscaldamento anche per il 2024. Si tratta di uno sconto in bolletta per le famiglie che possiedono un'ISEE non superiore a 15.000 euro (2.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli), visto che i bonus statali non sono previsti per chi utilizza il teleriscaldamento. Si tratta del terzo anno in cui la società energetica mette a bilancio questo sconto in bolletta, e per la prima volta la modalità di richiesta e raccolta dei dati sarà effettuata direttamente dall'azienda, mentre gli anni precedenti se ne occupavano i Comuni.

Iren ha raccolto i suggerimenti del Consiglio Comunale degli scorsi anni circa le modalità di comunicazione, potenziando le informazioni sul bonus e cercando di coinvolgere anche chi non ne ha usufruito lo scorso anno. "Dai riscontri degli anni precedenti ne abbiamo già intercettati moltissimi - ha commentato l'amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio, convocato nelle commissioni 1, 4 e 6 per illustrare il provvedimento - Il termine previsto attualmente per il termine delle domande è fine marzo, ma non ci siamo mai tirati indietro se c'è bisogno di posticipare. Da sabato scorso abbiamo iniziato la campagna informativa con il primo comunicato stampa e aggiornato il sito".