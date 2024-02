Tutto esaurito per Ambra a teatro. Doppio appuntamento, a Nichelino e Avigliana, per ricordare il primo no al matrimonio riparatore

Tutto esaurito per Ambra Angiolini, che domani sera e sabato sera sarà in scena con il suo spettacolo "Oliva Denaro": prima a Nichelino, al teatro Superga e poi ad Avigliana, al teatro Fassino.



Si tratta di un testo che ha debuttato a Saronno, per poi effettuare la prima regionale a Moncalvo, nell'Astigiano. E che tratta di un tema decisamente importante: tratto dal romanzo di Viola Ardone - per la regia di Giorgio Gallione e la drammaturgia dello stesso regista in collaborazione con Ambra Angiolini - narra la vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni Sessanta fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”.