“È l’ora della Ricreazione!”: al via il concorso letterario del Festival delle Arti Popolari

Casa Fools - Teatro Vanchiglia, nell’ambito della terza edizione del “Festival delle Arti Popolari 2025”, indice la seconda edizione del concorso letterario di narrativa con partecipazione libera e gratuita, suddiviso in due categorie: under 18 e over 18.

Il Festival a fine settembre unirà arte, teatro, musica, laboratori, giochi, danza ed eventi per grandi e piccini per le strade del quartiere Vanchiglia a Torino, e in questa occasione, ritorna anche la seconda edizione del concorso letterario gratuito.

Quest’anno, il Festival delle Arti Popolari di Torino ha come sottotitolo “È l’ora della ricreazione!” e si sviluppa attorno a un concetto chiave: il bisogno di ripensare e ricostruire il modo in cui viviamo la città, creando nuove possibilità di relazione e socialità, riflettendo sul modo in cui viene vissuto il tempo libero: il momento di pausa dalla produttività e dal consumo. Il Festival non si limita a stimolare un dibattito, ma intende anche mettere in pratica questa riflessione, attraverso la trasformazione di spazi urbani in luoghi di condivisione e incontro.

Il tema della ri-creazione ha indirizzato questa edizione verso l’esplorazione del genere fantastico e dei suoi molteplici sottogeneri (fantasy, fantascienza, distopico, etc), come ambito privilegiato per stimolare l’immaginazione e ripensare i confini del possibile.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO LETTERARIO

Il tuo racconto deve appartenere al genere fantastico e dei suoi molteplici sottogeneri (fantasy, fantascienza, distopico, etc.) e deve esplorare il tempo come spazio di libertà, gioco, trasformazione: immagina che qualcuno – o qualcosa – sottragga il tempo al dominio della produttività e lo restituisca alle persone. Cosa accade quando inizia l’ora della ricreazione?.

REGOLAMENTO

· Il concorso over 18 è aperto a tutti gli autori e le autrici maggiorenni, senza limitazioni di provenienza.

· Il concorso under 18 è aperto a tutti gli autori e le autrici minorenni, che devono essere autorizzati da chi ne esercita la patria potestà tramite compilazione di questo foglio .

· I racconti devono essere brevi, con una lunghezza massima di 4 cartelle (circa 7200 caratteri).

· I racconti devono obbligatoriamente appartenere al genere fantastico.

· È requisito indispensabile che i racconti siano originali e inediti (fatta eccezione di racconti auto-pubblicati). Possono partecipare testi candidati ad altri concorsi e/o vincitori di altri premi.

· I racconti devono essere scritti in italiano e presentati in formato digitale, preferibilmente in formato PDF, Word o altro formato testuale compatibile.

· I partecipanti devono inviare i loro racconti tramite il FORM di candidatura online compilando tutti i campi richiesti.

· Tutti i racconti devono essere inviati entro le 23:59 del 31 agosto 2025 per essere considerati validi.

· I partecipanti devono garantire che i racconti inviati siano il loro lavoro originale e non violino i diritti d’autore di nessun altro autore. Qualsiasi forma di plagio comporterà l’esclusione immediata dal concorso.

· Ogni partecipante può inviare un solo racconto.

· Tutti i partecipanti devono confermare di aver letto e accettato le regole del concorso. L’invio del racconto costituisce l’accettazione piena e incondizionata di tutte le regole.

· Una giuria qualificata esaminerà i lavori, dichiarerà il vincitore o la vincitrice e, se presenti, segnalerà le opere degne di menzione speciale. Il suo giudizio è insindacabile ed inappellabile.

· La scrittura di un racconto per intero con IA comporterà l’esclusione dal concorso.

PREMI

CATEGORIA OVER 18

Il vincitore o la vincitrice della categoria OVER 18 riceverà in premio:

· realizzazione del podcast del racconto vincitore con le voci della compagnia Fools.

· Feedback scritto della giuria e targa.

· Ingressi omaggio alla stagione teatrale 2025 di Casa Fools.

· I racconti finalisti saranno inviati in lettura alla casa editrice indipendente SuiGeneris che potrà scegliere autonomamente di avviare una collaborazione editoriale con le autrici e gli autori segnalati.

CATEGORIA UNDER 18

Il vincitore o la vincitrice della categoria UNDER 18 riceverà in premio:

· realizzazione del podcast del racconto vincitore con le voci della compagnia Fools.

· Feedback scritto della giuria e targa.

· Partecipazione al Festival di letteratura per ragazzi “MATOTA” organizzato da Babelica APS che si terrà dal 2 al 5 ottobre a Torino.

· Pubblicazione del testo con tutti i credits dell’autore/autrice sul sito ufficiale del Festival MATOTA.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione avverrà sabato 27 Settembre a Torino, durante il Festival delle Arti Popolari 2025. L’opera vincitrice sarà interpretata, integralmente o con un estratto, da attori/attrici professionisti.

Il concorso vede la collaborazione tra Casa Fools, SuiGeneris, IC Gino Strada, Salone del Libro di Torino, ARCI Torino e Babelica APS nell’ambito del Festival delle Arti Popolari 2025.