Alberto Sinigaglia riconfermato alla presidenza della Fondazione Polo del ‘900

Si è riunito in data 5 agosto 2025 il Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del ‘900 – composto da Città di Torino, Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo – procedendo all’insediamento del Consiglio di Amministrazione e alla conferma di Alberto Sinigaglia nella carica di Presidente.

La presidenza, già affidata dalla Città di Torino a Sinigaglia per il triennio 2022‑2025, è stata formalmente riconfermata dalla Regione Piemonte, “nel segno della continuità riconoscendo il grande lavoro di questi anni ad Alberto Sinigaglia, una figura autorevole, capace di coniugare profondità culturale e spirito civico. Sono certo che saprà dare ancora forza al lavoro del Polo del ’900, facendolo consolidando quel ruolo di punto di riferimento all’interno del sistema culturale torinese e piemontese” dichiara il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"La conferma di Alberto Sinigaglia è un riconoscimento al lavoro svolto all’interno del Polo del ‘900. La sua presenza sarà una garanzia di continuità e visione strategica per il Polo nel segno del dialogo, memoria e conoscenza - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli - Il suo profilo è quello giusto per dare ulteriore sviluppo ad uno dei presidi culturali più importanti del nostro territorio e ringrazio gli altri soci fondatori che hanno accolto la nostra proposta all’unanimità. Sinigaglia si è sempre contraddistinto come una figura pacata e di mediazione, che in una realtà come il Polo del ‘900 è centrale per incanalare al meglio le tante energie intellettuali e associative. Con la sua guida il patrimonio del Polo continuerà a contribuire alla crescita culturale e democratica della nostra comunità".

Questa la dichiarazione dell’assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia: “Accogliamo con piacere la riconferma di Alberto Sinigaglia alla guida della Fondazione Polo del ‘900. La Regione Piemonte, cui era in capo l’indicazione del presidente per il prossimo triennio, ha confermato la scelta operata tre anni fa dal Collegio dei Fondatori, di cui fa parte anche la Città di Torino, riconoscendo l’ottimo lavoro svolto dal professor Sinigaglia. Il Polo del ‘900 è un importante elemento del sistema culturale della nostra città e ne custodisce la memoria, compito importantissimo soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, le più esposte ai tentativi di riscrittura e mistificazione della storia”.

La riconferma attesta la volontà delle istituzioni fondatrici di garantire stabilità, continuità e visione condivisa per il futuro del Polo del ‘900, luogo di memoria, educazione civica e dialogo interdisciplinare con le realtà culturali del territorio.

“Ringrazio la Regione Piemonte – afferma Sinigaglia - per la mia riconferma e in particolare il presidente Alberto Cirio e l’assessora alla Cultura Marina Chiarelli per le motivazioni con le quali hanno voluto personalmente annunciarla. Ringrazio i Soci fondatori – Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte – per averla oggi ratificata. Forti segnali di continuità e di stima per la formula del Polo del ‘900, per il grande lavoro culturale degli enti che lo compongono, per il progetto di una crescente collaborazione con le istituzioni culturali di Torino e del Piemonte, dialogando con l’Europa”.