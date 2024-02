Forza un’autovettura per provare a rubarla: sorpreso e arrestato dai carabinieri

Nella mattina di ieri, venerdì 2 febbraio, nelle vie limitrofe a corso Vigevano, nel quartiere Barriera di Milano, un cinquantaduenne senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, ha forzato la portiera di un’autovettura e smontato il tasto di accensione nel cruscotto per poterla rubare.

La cosa non è passata inosservata ad una pattuglia della Compagnia Carabinieri Oltre Dora in servizio preventivo che, notando l’uomo ad armeggiare nel veicolo, è intervenuta arrestandolo per “tentato furto aggravato”.

Successivamente l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.