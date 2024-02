La madre reclusa alle Vallette col figlio di un mese spostata nell'Istituto a custodia attenuata

La donna reclusa nella casa circondariale 'Lorusso e Cutugno' di Torino insieme al figlio di un mese, "ricevuta l'ordinanza del gip, è stata subito spostata questa mattina nell'Icam di Torino" l'istituto a custodia attenuata per madri detenute vicino alla casa circondariale e dedicato alle donne detenute con figli. Lo fa sapere in una nota il Ministero della Giustizia.

"Da subito la direzione dell'istituto aveva chiesto lo spostamento e immediatamente, già nella giornata di ieri - si legge - era stato individuato l'istituto di Custodia attenuata per detenute madri di Torino. Appena arrivato il provvedimento del giudice competente si è provveduto allo spostamento". Sul caso ieri avevano chiesto l'intervento del ministro Nordio gli esponenti della sinistra Marco Grimaldi e Sara Diena.

E proprio Grimaldi così commenta: "Siamo ovviamente contenti, ma questo non risolve il problema. Ora è il momento di liberare tutti i bambini che a oggi, in Italia, condividono il destino di detenzione delle madri, esposti alla 'sindrome da prigionia'. Si ponga in discussione e non la si peggiori - conclude il Vicecapogruppo dei deputati di Alleanza Verdi Sinistra - la proposta di legge delle opposizioni per cancellare la disumana condizione dei bambini in carcere".