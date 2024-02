Cuorgnè piange "l maestro" Domenico Riva, scomparso all'età di 99 anni. Una vita passata a insegnare ai ragazzi

Si svolgeranno domani - 6 febbraio - i funerali di Domenico Riva, scomparso all'età di 99 anni proprio nel giorno del suo compleanno. Un lutto che, oltre a colpire la sua famiglia e chi gli ha voluto bene, tocca da vicino tutta la comunità del Canavese, soprattutto la zona di Pertusio e Cuorgnè.



Una vita a insegnare ai ragazzi

Domenico Riva per tutti era infatti "il maestro" (spesso in dialetto, tagliando la prima i dell'articolo). Aveva dedicato tutta la sua esistenza all'insegnamento e, anche una volta in pensione, non era affatto raro sentilo apostrofare in strada con un "ciao, Maestro". Una frase semplice, che in un attimo gli tributava affetto, ma anche riconoscenza da parte di chi aveva avuto la possibilità di crescere con le sue lezioni.



Maestro d'altri tempi, di quello che alle elementari insegnava un po' tutte le materie. Buona parte della sua carriera l'ha trascorsa a Salassa, poi si è spostato a Cuorgnè, dove nelle scuole elementari aveva però il ruolo di responsabile dell'economato. Ma il richiamo della cattedra e delle lezioni ai suoi ragazzi era troppo forte e così, fino alla pensione, ha insegnato ancora a nelle scuole di Salto, fino alla fine degli anni Settanta.



L'esperienza nelle file dei partigiani

In gioventù, però, Domenico era stato anche partigiano: nel 1943, infatti, aveva appena compiuto 18 anni e dunque era arruolabile nell'esercito dell'Italia ancora fascista. La scelta fu semplice: niente divisa, subito in montagna nella Resistenza, a rischiare la vita, ma anche a combattere per qualcosa di più grande. Il suo soprannome era "Pitone" e lo ricordava spesso, sorridendo, con una certa autoironia. Ma era orgoglio puro, invece, quello che trasmetteva quando ricordava di esserci stato anche lui, nelle vie di Torino, a sfilare nei giorni della Liberazione



Gli ultimi anni li ha trascorsi a Grugliasco, in una rsa, insieme a sua moglie Elisabetta, compagna di tutta la vita, sposati giovanissimi. Il rosario si celebrerà questa sera alle 18 a Torino, presso la parrocchia Madonna delle Rose, ma anche a Pertusio, presso la parrocchia, alle 20.30. I funerali saranno invece celebrati domani, 6 febbraio, alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale.



"Ciao maestro". Ciao, nonno Domenico.