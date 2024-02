Da Chieri al Grattacielo: le imprese incontrano la Regione per raccontare le difficoltà del territorio

Incontro in Regione per il territorio chierese

Il Gruppo Imprese Chieresi - GIC ha promosso un incontro con la Regione Piemonte -rappresentata dagli assessori Andrea Tronzano (attività produttive) e Marco Gabusi (infrastrutture e trasporti)- e con diversi Amministratori locali per avviare un confronto a livello istituzionale sulle necessità delle realtà imprenditoriali del territorio e sulle possibili soluzioni, a partire da quelle infrastrutturali. Il “tavolo” era stato sollecitato nel 2023 dal GIC, che ha richiesto la partecipazione dei sindaci dei Comuni del Chierese.

L’incontro si è tenuto lo scorso venerdì 2 febbraio nel Palazzo della Regione, a Torino; oltre agli assessori regionali erano presenti il sindaco di Chieri e consigliere metropolitano Alessandro Sicchiero, la sindaca di Poirino Angelita Mollo, il sindaco di Riva presso Chieri Lodovico Gilio, il sindaco di Trofarello Stefano Napolitano e il sindaco di Santena Roberto Ghio. Il GIC è stato rappresentato dal presidente Dario Kafaie e da diversi associati ed esponenti del proprio Direttivo: Agostino Sanguedolce, Beatrice Gandini, Luca Gandini, Mara Garra e Zaverio Lazzero.

I lavori si sono aperti con un’analisi da parte di Kafaie sulla situazione logistica e del trasporto pubblico locale nel Chierese. «Ci domandiamo come possa un territorio “auto-centrico” stare al passo con la mobilità green e come possa crescere un sistema produttivo in un territorio privo di infrastrutture -è andato al punto il presidente del Gruppo Imprese Chieresi- Come si può trattenere il personale sul territorio, se questo se parte svantaggiato dal punto di vista logistico e i pendolari devono potersi permettere le spese legate al trasporto privato per andare a lavorare? In generale, il Chierese è oggi in grado di attirare investimenti produttivi?».

Il dibattito tecnico ha quindi affrontato diversi temi -a partire da un TPL non organizzato e disfunzionale rispetto al pendolarismo e alla continuità territoriale- con alcune proposte concrete già avanzate dal GIC: la creazione di un’uscita dell’A21 a Masio per alleggerire l’uscita di Santena della Tangenziale di Torino, il potenziamento del trasporto pubblico e la necessità di investimenti infrastrutturali lungimiranti.

I singoli aspetti sono stati approfonditi in modo analitico, mettendo in luce quattro obiettivi strategici ritenuti “indispensabili” dagli imprenditori per il futuro dell’intera area:

• a breve termine, la realizzazione dello svincolo di Masio, che sarebbe in grado di alleggerire di circa 1.000 mezzi pesanti al giorno le strade Santena-Chieri (SP122), Riva di Chieri-Chieri (SP10) e Santena-Poirino (SR29) in direzione delle zone industriali, aumentando sicurezza stradale e produttività e diminuendo l’inquinamento;

• nel medio periodo, il potenziamento della linea ferroviaria SFM1, con il secondo binario nella tratta Chieri-Trofarello e il ripristino del secondo binario di Volpiano per risolvere i problemi di ritardi e sovraffollamenti, studiando anche la possibilità di collegare i nodi logistici con le aree industriali;

• a lungo termine, la realizzazione di un collegamento a est, mettendo in sicurezza la SP122 e garantendo un collegamento con la A4 con il più basso impatto ambientale possibile, e la possibile realizzazione della Metro 3, linea in grado di collegare le stazioni torinesi Bengasi e Pescarito passando da Chieri e nel Chierese.

«Un incontro utile -commentano gli assessori Tronzano e Gabusi- su temi conosciuti e su cui era importante confrontarsi con gli amministratori locali e con il sistema imprenditoriale al fine di lavorare su proposte concrete e realizzabili».

I rappresentanti dei Comuni presenti -dichiarando di condividere quanto emerso dall’analisi di Kafaie- hanno confermato la disponibilità delle varie Amministrazioni coinvolte a collaborare con Regione e GIC, a partire dal supporto nelle fasi di analisi e studio.