Tre spaccate e tre arresti in meno di un mese: di nuovo in manette il ladro che colpisce gli esercizi pubblici del Rivolese

Non c’è due senza tre: nel giro di 26 giorni un quarantasettenne italiano è stato arrestato per ben tre volte per aver messo a segno altrettanti colpi in esercizi commerciali del Rivolese. I primi due sono successi a Collegno mentre il terzo a Pianezza.

Lo scorso 4 maggio, il presunto ladro, con l’aiuto di un’altra persona rimasta ignota, ha sfondato con un cric per auto la vetrina di un noto ristorante del posto e si è potato via un tablet, un telefono cellulare e 2.000 euro in contanti, mai recuperati perché rimasti nelle tasche del complice fuggito. A seguito della perquisizione è stato rinvenuto un pc portatile risultato provento di furto oltre a vari arnesi da scasso utilizzati per la spaccata. L'uomo è dunque stato arrestato perché gravemente indiziato di “furto aggravato in concorso e ricettazione” e collocato agli arresti domiciliari.

Il 22 maggio, in un supermercato, è avvenuto il secondo tentato furto. Il presunto ladro, dopo aver forzato la porta d’ingresso, ha tentato di asportare la merce dagli scaffali. Grazie all’intervento dei carabinieri non è riuscito portare a termine il colpo. Addosso gli sono stati trovati 2,28 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente “Hashish”, inoltre è stato accertato che il soggetto utilizzava un'auto denunciata rubata presso i Carabinieri di Alpignano. L'uomo è stato nuovamente arrestato e poi rilasciato.

L'ultimo colpo è avvenuto nella notte del 30 maggio in un ristorante di Pianezza. L'uomo ha infranto la vetrina e si è portato via due bottiglie di vino, un palmare e vario contante. Intercettato dai Carabinieri di Rivoli, che nel frattempo sono stati allertati dalla Centrale Operativa, è stato bloccato e arrestato. Tutta la refurtiva è stata restituita al proprietario. Anche questa volta, nella sua disponibilità, vi era un’auto risultata rubata. Questa volta l'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.