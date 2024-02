Mirafiori, nuovo sciopero fuori dai cancelli: "Situazione al limite". E dal 31 marzo termina anche Levante [FOTO]

Sotto i riflettori, ancora una volta, il destino dello storico stabilimento di Torino, soprattutto dopo le dichiarazioni del ceo Carlos Tavares, nei giorni scorsi e il duello verbale con la premier, Giorgia Meloni. Ed è di queste ore la notizia che dal 31 marzo si fermerà la produzione del Levante, proprio a Mirafiori. Come spiega Uilm, attualmente, delle 33 vetture Maserati prodotte a Mirafiori, 25 sono Levante. Lo stop porterebbe quasi a zero la presenza.

" Quando i lavoratori e le lavoratrici scelgono di scioperare spontaneamente, vuol dire che la situazione è al limite ", commenta Edi Lazzi , segretario provinciale di Cgil Fiom. " Non c'è più tempo da perdere, bisogna agire immediatamente. Le proposte ci sono, le abbiamo fatte come Fiom Fim e Uilm ".

"Bisogna formare un think tank con le istituzioni per convincere Stellantis che produrre auto sul nostro territorio è ancora conveniente. E non solo Stellantis", conclude Lazzi.

Dichiara invece Luigi Paone, segretario generale UILM Torino: "Si tratta di un'ulteriore notizia negativa per Mirafiori, che conferma l'urgenza di discutere con Stellantis e con le istituzioni della missione produttiva dello stabilimento. Mirafiori rappresenta il baricentro dell'auto in Italia e come tale deve essere valorizzato".