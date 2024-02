Nasce GRETEL, la prima agenzia immobiliare di Torino specializzata solo nelle permute immobiliari

Fondata da Mario Alessandrini, un esperto agente immobiliare con una visione e una passione senza pari, l'agenzia si impegna a rendere il processo di cambio casa un'esperienza serena e sicura per ogni cliente.

La mission di GRETEL IMMOBILIARE

Specializzazione assoluta: GRETEL IMMOBILIARE si distingue per la sua focalizzazione esclusiva sulla

permuta immobiliare. Questo significa fornire un sostegno completo a coloro che hanno la necessità di vendere la loro casa per comprare quella nuova.

Evitare gli errori comuni: Mario Alessandrini, fondatore dell'agenzia, ha identificato gli errori più frequenti commessi durante il cambio casa. Attraverso un approccio basato su protocolli mirati, Gretel Immobiliare si impegna a evitare tali trappole e a garantire un processo senza intoppi.

Impegno sociale: l'agenzia non si limita a fornire servizi immobiliari standard, ma si adopera attivamente per supportare le persone anziane durante il processo di cambio casa. Questo include assistenza con il cambio di residenza, volture di utenze, le comunicazioni varie con l’amministratore e altre pratiche burocratiche che possono risultare complesse per chiunque.

Mario Alessandrini afferma “Quando cambi casa, puoi farlo bene subito - al primo tentativo - oppure rimarrà per sempre un’esperienza da dimenticare, perché cambiare casa NON è la stessa cosa di vendere. Se devi vendere la casa ricevuta in eredità oppure abiti in affitto e devi acquistarne una nuova, NON devi incastrare niente visto che la strada procede in un’unica direzione. A differenza di chi deve fare il cambio, vendendo la propria e comprando la nuova” e spiega come è nata l’idea di questa agenzia immobiliare “quando parlavo con i Clienti che avevano cambiato casa mi dicevano frasi come -Non lo farò mai più per il resto della vita! - o ancora - chi me l’ha fatto fare!?. Indagando su cosa fosse successo, ho scoperto che quasi tutti commettevano, più o meno, gli stessi errori. E da queste motivazioni che ho creato un protocollo per aiutare le persone a cambiare casa evitando di commettere gli errori più frequenti per renderla da subito un’esperienza positiva.”

L'Innovazione e la passione dietro Gretel Immobiliare

Mario Alessandrini ha vissuto personalmente la sfida e l'emozione del cambio casa fin da giovane, affrontando ben 15 traslochi in soli 20 anni per motivi familiari e lavorativi. Questa esperienza diretta lo ha spinto a entrare nel settore immobiliare con una passione e una dedizione straordinarie.

Empatia con i Clienti: Alessandrini comprende a fondo le emozioni coinvolte nel cambio casa, specialmente per le persone anziane che hanno legami profondi con la propria dimora. La sua empatia e comprensione fanno di lui un partner prezioso per chiunque stia affrontando questa transizione.

GRETEL IMMOBILIARE non è solo un'agenzia immobiliare; è un alleato affidabile e compassionevole per chiunque stia considerando un cambio casa. Con il suo approccio specializzato, il suo impegno sociale e la sua leadership visionaria, Gretel si pone come un faro di speranza nel mondo spesso travagliato dell'immobiliare.

Chi è Mario Alessandrini

Nato a Roma, vive tantissimi spostamenti in Italia e all’estero, da qui una forte motivazione lo spinge, all’età di 22 anni ad entrare nel mondo immobiliare, per poi diventare agente immobiliare riconosciuto ed aiutare le persone a cambiare casa. “Quando si cambia casa, non si cambiano solo le mura, i mobili o il televisore… quando si cambia casa si abbandonano i ricordi e questo per molte persone, specialmente le più anziane, che hanno visto nascere e crescere i figli nella loro casa, è molto difficile da affrontare. Cambiare casa fa male! E conosco molto bene questa sensazione perché l’ho vissuta più volte nella mia vita, occorre dare la certezza di rendere - da subito - il cambio casa un'esperienza positiva."

Se stai valutando una permuta immobiliare o il cambio di casa a Torino, non c'è partner migliore di GRETEL IMMOBILIARE. Unisciti a loro per rendere il tuo prossimo trasferimento un'esperienza positiva fin dal primo istante.

Per informazioni e contatti

GRETEL IMMOBILIARE

Via Susa, 49, 10138 Torino TO

Sito web: www.gretelimmobiliare.it

Telefono: 329 89 82 895