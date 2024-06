Occupano un alloggio e rubano la corrente ai vicini: in manette due nordafricani

E' accaduto in via Cervino

In manette due nordafricani a Moncalieri con l'accusa di ricettazione in concorso. Ieri sera i Carabinieri, mentre stavo passando in via Sestriere, hanno notato la coppia che alla vista della pattuglia ha assunto un atteggiamento sospetto.

Rolex e pc rubati

A seguito di perquisizione i militari hanno trovato all'interno dei loro zaini diversi oggetti, poi risultati rubati. In particolare sono stati rinvenuti un PC portatile, un Rolex modello "Datejust" e diversi capi di abbigliamento trafugati nei giorni scorsi in un noto centro commerciale di Torino. I due sono stati portati nel carcere di Torino.

Alloggio occupato

Sempre ieri pomeriggio i Carabinieri, in Barriera di Milano, hanno arrestato sempre due nordafricani. L'accusa per un 26enne ed un 25enne è furto aggravato, invasione di terreni e danneggiamento.

I due, dopo aver occupato illecitamente un alloggio sito in via Cervino, forzando la serratura della porta, si sono allacciati abusivamente al contatore di un condomino. La coppia è stata portata al Lorusso e Cutugno.