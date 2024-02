Niente podio per gli artisti torinesi in gara al 74° Festival di Sanremo.



Diciottesimo posto per i Santi Francesi e 30esimo posto per Fred De Palma.

A portare a casa il primo premio del Festival della Canzone Italiana è stato Angelina Mango con la Noia.

Secondo posto per Geolier con I p' me, tu p' te.

Mentre medaglia di bronzo per Annalisa con Sinceramente. Quarto posto per Ghali con Casa mia. Quinto posto per Irama con Tu no.