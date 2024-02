Eventi |

Tegola per la Reale Mutua: un fastidio al polpaccio ferma Simone Pepe, salta la gara contro Chiusi

Brutte notizie per coach Ciani che deve rinunciare a uno dei suoi uomini migliori nel settore guardie all'inizio della fase a orologio

Infortunio dell'ultimo minuto per Reale Mutua basket che perde Simone Pepe

Tegola per la Reale Mutua Basket Torino: Simone Pepe infatti non sarà a disposizione per la partita contro l’Umana Chiusi.



Secondo il report dello staff medico, il giocatore ha accusato un lieve fastidio muscolare al polpaccio sinistro durante l’ultima sessione di allenamento che si è svolta proprio in terra toscana.



In attesa di poter stabilire con esami strumentali l’entità del problema, su indicazione dello staff medico, l’atleta verrà tenuto precauzionalmente a riposo. Una brutta notizia per coach Ciani che perde così uno dei suoi uomini migliori nel reparto guardie proprio all'inizio della fase a orologio.

