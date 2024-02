Carnevale di Ivrea, la Vezzosa Mugnaia indossa un paio di scarpe rosse per dire no ai femminicidi

La Vezzosa Mugnaia nella giornata di oggi , Lunedì di Carnevale, durante la Marcia del Corteo Storico a piedi per la visita alle Squadre degli aranceri, indossa un paio di scarpe rosse , che in tutto il mondo sono il simbolo della battaglia contro i maltrattamenti e i femminicidi. L’iniziativa, nata da un’idea dell’Associazione Violetta la forza delle donne e della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, è stata raccolta e sostenuta con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale.

“Violetta, la figlia del mugnaio”, evidenzia il sindaco Matteo Chiantore, “rappresenta una figura femminile simbolo di libertà e di emancipazione, che veicola un messaggio di ribellione contro i soprusi e contro le prepotenze e ricorre al proprio coraggio per riconquistare la libertà, richiamando il popolo alla solidarietà. La Città di Ivrea, che celebra ogni anno la vicenda di Violetta, non può che essere in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne e con questa iniziativa vuole dare un segnale forte proprio nei giorni in cui si trova al centro dell’attenzione grazie al suo Storico Carnevale”.