A Roletto si pranza per donare una cucina da campo alla Protezione Civile

A Roletto, il pranzo solidale per sostenere la Protezione Civile organizzato dal Lions Club Cumiana Val Noce (Roletto, Cantalupa, Cumiana e Frossasco).

Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un container da affiancare alla tecnostruttura e da usare come cucina da campo in caso di calamità naturali in via Roncaglia 1. Il pranzo si svolgerà domenica 18 maggio alle ore 12 sempre via Roncaglia 1.

“È già il secondo anno che organizziamo questo pranzo - spiega il presidente Alberto Cifariello -. L’anno scorso era a Frossasco e abbiamo raccolto fondi per l’acquisto di una vasca kilolitrica per l’Aib. La cisterna è stata comprata insieme a una motrice e sarà presto presentata alla cittadinanza”.

Le prenotazioni per il pranzo scadono domani, sabato 10 maggio. Per info e adesioni: 3299535373.