Profumo di formaggio e suoni di festa: a Scalenghe torna la fiera lattiero casearia

È l’orgoglio di Scalenghe, ciò che per tradizione caratterizza l’attività produttiva del paese: il settore lattiero caseario è protagonista questo fine settimana con la quinta edizione della fiera LatteforMaggio. “Il 3% del latte piemontese viene prodotto proprio qui, a Scalenghe. Ma ciò che caratterizza la produzione delle nostre aziende non è solo la quantità ma anche la qualità”, sottolinea Loris Ferrero, consigliere comunale con delega all’agricoltura. Per questo – sette anni fa – si è deciso di dedicare al tema una manifestazione di più giorni: “LatteforMaggio si è fermata solo due anni, a causa della pandemia, e continua ad essere un punto di riferimento per la produzione lattiero casearia”. La vigilia di LatteforMaggio è stasera, venerdì 9 maggio. Dalle 17,30 in via Santa Caterina ci sarà la corsa e camminata ‘Corri... a Scalenghe’ (iscrizioni on line a questo link) mentre alle 18 – nella stessa via - aprirà l’area dedicata allo street food attiva per tutta la durata della fiera. La serata si chiuderò con l’evento musicale ‘Tutti a 90’ con special guest ‘Gigi L’Altro’.

Sabato al via la Fiera agricola e la ‘Via Lattea’

LatteforMaggio inizierà al mattino di sabato 10 con l’apertura della Fiera agricola scalenghese in via Cavour. “In via Santa Caterina e via Cavour, a partire dal mattino, ci saranno anche gli stand dei Comuni limitrofi a Scalenghe che avranno l’occasione di raccontare il loro territorio. Troveranno spazio anche associazioni del nostro paese e il Distretto del cibo pinerolese: progetto di cui siamo stati tra i primi promotori” evidenzia Ferrero.

L’inaugurazione ufficiale di LatteforMaggio è prevista per le 14,30 in via Cavour che si trasformerà nella ‘Via Lattea’ con i suoi caseifici artigianali e i formaggi provenienti da tre regioni italiane e prenderanno il via gli eventi. Alle 15,30 al campo Sportivo di via Verdi è in programma il pomeriggio di giochi a cura dell’Oratorio e dell’Usd Scalenghe ‘Younger Games’. Alla stessa ora, nella chiesa sconsacrata di San Bernardino ci sarà la degustazione di formaggi e vini curata dall’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi) e della Fondazione Malva Arnaldi. Per partecipare (costo: 15 euro) bisogna prenotarsi a questo link.

Gli appuntamenti proseguiranno nel padiglione eventi nella ‘Via Lattea’ quando, alle 16,30, partirà l’evento caseario della Centrale del latte di Torino e, alle 17,30 lo Show cooking degli studenti del Cfiq.

Il sabato si chiuderà con la cena a base del fritto misto alle 20 alla tensostruttura di via Santa Caterina e con il concerto ‘Blascomania’ dedicato alla musica di Vasco Rossi. A seguire dj Matteo Dianti con i Desbela di Scalenghe.

Tutti gli eventi della domenica

Domenica 11 LatteforMaggio si aprirà con il raduno Abarth in via Pinerolo (Per info: 348 8560963).

Torneranno gli espositori della fiera agricola, quelli della ‘Via Lattea’ e un evento particolarmente atteso: le ‘Cascine a porte aperte’. Le visite a due aziende agricole si svolgeranno alle 10,30 e nel pomeriggio alle 15,30, per partecipare bisogna prenotare a questo link.

Alle 11 di domenica sarà il Distretto del cibo pinerolese a curare la presentazione delle attività con degustazione in programma al padiglione degli eventi nella ‘Via Lattea’.

Il pranzo di LatteforMaggio si svolgerà a partire dalle 13 nella tensostruttura di via Santa Caterina.

Nel pomeriggio via Carignano sarà invece il cuore degli eventi: ospiterà infatti il raduno di trattori d’epoca, la trebbiatura di una volta (alle 15,30) e la mungitura in piazza (alle 16). Al padiglione eventi della ‘Via Lattea’, invece, alle 17, il Caseificio Ferrero Fulvio lavorerà il latte caldo e appena munto trasformandolo in una delle sue specialità, mentre la chiesa sconsacrata di San Bernardino ospiterà, dalle 15,30, l’evento di degustazione di Onaf e Fondazione Malva Arnaldi.

LatteforMaggio si chiuderà con la cena a base di bollito alle 19,30, nella tensostruttura di via Santa Caterina, e con la serata latino-americana ‘Io ballo latino’.