Moncalieri: 'furbetto della patente' prendeva le multe ma dava nominativi di conducenti diversi per salvare i punti

L'ennesimo caso di 'furbetto del volante', anzi della patente, si è registrato nei giorni scorsi a Moncalieri. La truffa era stata messa in atto da chi le studiava tutte, pur di non perdere i punti dopo aver fatto collezione di infrazioni e multe, che al momento di fornire il nominativo di chi era al volante presentava generalità di persone totalmente ignare dell'accaduto.

20 le persone che si sono ritrovate coinvolte

Almeno una ventina le persone coinvolte dall'uomo denunciato dalla Polizia locale di Moncalieri, a seguito di una querela presentata da una delle vittime. L'uomo si era accorto nei giorni scorsi di essere sceso quasi a zero punti, pur non avendo ricevuto mai sanzioni o multe per comportamenti scorretti alla guida. Nel momento in cui si è recato dalla Polizia locale per chiedere spiegazioni, gli agenti hanno fatto partire le indagini e in breve hanno ricostruito l'intera vicenda.

Dalla denuncia di una vittima il via alle indagini

E così, in breve tempo, sono risaliti all'uomo che prendeva contravvenzioni e poi presentava regolarmente nominativi diversi dal suo per evitare di vedersi decurtare i punti. Non è chiaro dove recuperasse le generalità: probabilmente attraverso qualche operazione via computer oppure grazie a qualche conoscente che lavora con dati sensibili. Fatto sta che di mezzo sono finite anche persone residenti fuori regione o addirittura all'estero.

In breve scoperto l'autore delle truffe

Una volta scoperta la truffa, per l'uomo è scattata la denuncia. E adesso la sua patente si ritrova con un punteggio inferiore allo zero, oltre ad una bella serie di guai.