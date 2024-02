Il 15 febbraio convocato il Consiglio metropolitano

Il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha convocato per giovedì 15 febbraio alle 15 nell’aula consiliare “Elio Marchiaro” di piazza Castello 205 la prima seduta del Consiglio metropolitano nel 2024.

All’ordine del giorno:

- la prima Variazione al Documento Unico di Programmazione-DUP 2024-2026 e la prima Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026

- il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva

- l’approvazione del nuovo patto parasociale e del subpatto “Torino e provincia” tra i soci di Iren spa

- l’adesione al Comitato per l’organizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025 e l’approvazione dello Statuto del Comitato

- l’approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in relazione all’Ambito Territoriale Torino 2

- alcune modifiche al regolamento di funzionamento della Consulta permanente dei Consiglieri e amministratori della Provincia di Torino e della Città metropolitana di Torino

- alcune modifiche al regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori della Città metropolitana di Torino

- un ordine del giorno sul tema dei disturbi alimentari, presentato dai Consiglieri del gruppo “Città di città”

- una mozione sul tema “Verso l’uguaglianza, cambiamo la narrazione sul ciclo mestruale: diffusione di buone pratiche sul territorio metropolitano”, proposta dai Consiglieri del gruppo “Città di città”.