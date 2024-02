"Un gusto che non ti aspetti”: fotografie e degustazioni alle Gallerie d’Italia di Torino

Prende il via giovedì 15 febbraio alle ore 18.30 alle Gallerie d’Italia – Torino, “Un gusto che non ti aspetti”, una nuova iniziativa che unisce fotografia e degustazione per scoprire in modo originale l’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, un patrimonio di circa 7 milioni di fotografie, per lo più in bianco e nero, di cronaca, politica, costume, società, cultura, sport, paesaggio e architettura, realizzate tra gli anni Trenta e gli anni Novanta del Novecento.

Gli incontri in programma sono tre: giovedì 15, 22 e 29 febbraio 2024 alle ore 18:30.

In ogni incontro Marco Lombardi, giornalista e autore televisivo, condurrà il pubblico alla scoperta di un personaggio iconico, ritratto in una posa insolita dai fotografi dell’agenzia fotogiornalistica Publifoto: Raffaella Carrà, Ugo Tognazzi e Luciano Pavarotti.

Grazie alla Cinegustologia, che fa dialogare l’immagine con l’enogastronomia, e alla collaborazione con i Costardi Bros, titolari del ristorante Scatto all’interno delle Gallerie d’Italia di Torino, ogni fotografia sarà accostata alla degustazione di un aperitivo con un cocktail e una combinazione di originali tapas a marchio Caffè San Carlo.

Prima di ogni appuntamento sarà possibile visitare l’Archivio Vivo, l’installazione multimediale dell’Archivio Publifoto, al piano -3 del museo.

Il costo dell'attività è di euro 22,00 (include aperitivo - cocktail e tapas - a cura dei Costardi Bros e il biglietto d’ingresso alle Gallerie d'Italia – Torino). Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a torino@gallerieditalia.com