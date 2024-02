I "Tradimenti" di Harold Pinter entrano a scuola per la stagione di Concentrica, venerdì 16 a Carignano

Il progetto Open School, già testato con successo nelle scuole del capoluogo negli anni passati, a partire dal mese di febbraio migra in Piemonte grazie alla partnership tra il Teatro della Caduta, Torino Open Lab (agenzia dal profilo giovane che si occupa di orientamento e educazione non formale) e la Fondazione Piemonte dal Vivo.

In questo importante progetto gli alunni diventano i veri protagonisti dell'intero percorso e adottano l'iniziativa aderendo ai laboratori pratici di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che aprono uno spaccato sul mondo delle professioni lavorative culturali, spesso a loro sconosciute.

Il 16 febbraio 2024 alle ore 21 saranno gli studenti dell’I.I.S. Norberto Bobbio di Carignano che incontreranno il pubblico al Teatro Cantoregi di Carignano per presentare la visione dello spettacolo “Tradimenti” diretto da Michele Sinisi con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi, che apre la stagione teatrale, programmata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Tratto dall’omonima opera del Premio Nobel per la Letteratura Harold Pinter, lo spettacolo mette in scena la storia di una relazione extraconiugale ripercorsa, però, a ritroso, dalla sua fine agli esordi. Al termine, gli studenti e le studentesse intervisteranno la compagnia, creando un momento di avvicinamento e scambio fra loro, gli artisti e il pubblico in sala.

Ad aprile 2024, Open School approderà al Liceo Porporato di Pinerolo (TO).