I civici di Collegno si uniscono per Fabrizio Bardella sindaco

Il gruppo consiliare Impegno Civico Collegno e l'associazione Cittadinanza Attiva Piemonte Paladini comunicano che concorreranno per le prossime elezioni amministrative di Collegno, confluendo in una lista unica denominata ALTERNATIVA PER COLLEGNO a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Bardella.

"Il soddisfacente risultato ottenuto da quando è nato il nostro gruppo consiliare – affermano i consiglieri comunali di Impegno Civico Collegno - ha infatti permesso di vedere approvate , in meno di due anni, ben 11 nostre mozioni riguardanti la vita della città e dei collegnesi. Tale impegno ci ha stimolato a voler continuare e crescere all’interno del tessuto sociale della nostra città, sino a ritenere di poter concorrere alle prossime elezioni comunali per guidare l’amministrazione di Collegno, facendolo in assoluta autonomia rispetto alla politica tradizionale, che si rivela non di rado disattenta ai bisogni locali e più improntata sulle direttive di partito".

"L’impronta indipendente - proseguono - e la convergenza di idee per la citta di Collegno ci hanno portati a stilare un unico programma condiviso, basato su reali miglioramenti frutto di idee costruttive e progetti improntati a realistica fattibilità, con estrema attenzione alle politiche del welfare. Da più di un anno, attraverso incontri finalizzati alle idee e al programma di lista, la collaborazione tra il gruppo e l'associazione si è dimostrata proficua".