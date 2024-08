Michel De Montaigne amava Torino, la città che affascina anche gli intellettuali d'Oltralpe

La città di Torino ha da sempre affascinato chiunque vi abbia fatto visita, per tempi più o meno prolungati.

Aveva appena lasciato Chivasso e scelse Torino e la val Susa fino a Novalesa per il rientro in patria.

Di questo passaggio, egli scrisse: " Locai lì otto marroni, i quali mi portassero in sedia fino al Mon Senis e poi al calar di l'altra mi ramassassero ".

I marroni erano i portatori della ramassa, il traino usato per la discesa.

Ancora, de Montaigne annotó: "passai il colle del Moncenisio parte a cavallo e parte su una sedia portata da quattro uomini che si davano il cambio. Essi mi reggevano sulle spalle. La salita è di due ore, sassosa e malcomoda per i cavalli che non vi sono avvezzi, ma per il resto senza rischi e difficoltà. La discesa è di una lega, ripida e dirupata; giù da questa mi feci ramassare dai miei stessi marroni(...). È un divertimento piacevole, senza nessun pericolo e senza gran rischio".