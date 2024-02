Pian del Frais, Accossato: "La Regione intervenga per riattivare gli impianti e l’economia dell’intera zona"

“La comunità di Chiomonte e gli abitanti della zona di Pian del Frais si trovano ad affrontare una difficile realtà: gli impianti di risalita, vitali per l'economia locale e per l'attrattività turistica della regione, sono fermi da ben quattro anni. Lo denuncia la consigliera regionale di LuV, Silvana Accossato.



"Questa situazione", spiega, "oltre a provocare gravi danni economici, mina la qualità della vita di residenti e villeggianti”.

Pian del Frais, rinomata stazione sciistica, situata a soli 45 minuti da Torino e facilmente accessibile sia in auto che con il treno, se solo la seggiovia che collega Chiomonte al Pian del Frais fosse in funzione, ha visto negli anni un fiorente indotto economico, con oltre 20 chilometri di piste e mille seconde case. Gli impianti di risalita, quando funzionavano, garantivano lavoro a oltre cento persone, tra maestri di sci, addetti al noleggio e personale delle attività in quota. Tuttavia, dal 2020, la situazione è drasticamente peggiorata a causa del blocco degli impianti.

"Le ragioni di questo fermo sono molteplici", spiega Accossato, "ma tra le più preoccupanti emerge il caso di una truffa aggravata ai danni della Regione, scoperta dalla Guardia di Finanza di Susa nel dicembre 2020. Si tratterebbe di una truffa aggravata ai danni della Regione di oltre 140mila euro di fondi regionali erogati per fare i lavori necessari alla messa in sicurezza dello skilift di Pian Mesdì. La società che nel 2018 possedeva l’impianto avrebbe ottenuto i fondi regionali, secondo l’accusa, presentando fatture per operazioni inesistenti e lavori mai eseguiti".

“Alla luce di questi fatti, chiediamo con forza al Presidente della Giunta Regionale di fare chiarezza sulla situazione attuale e soprattutto prendere tutte le iniziative necessarie per sbloccare una situazione ormai divenuta insostenibile!”, prosegue la Presidente di LUV commentando la risposta dell’Assessore Ricca. "Dalla risposta emerge che la Regione Piemonte ha assegnato più di 600mila euro dal 2019 ad oggi alla società privata che gestisce gli impianti di risalita del Pian del Frais, non pochi considerando che gli impianti sono fermi da quasi 4 anni".