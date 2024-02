Più sangue a Torino, ma stavolta è una buona notizia: crescono le donazioni

La donazione di sangue a Torino è in aumento: lo dicono i dati Avis, l'associazione italiana dei volontari che si occupa della raccolta sul territorio. Nel 2023 sono state 44 mila le sacche di sangue (una sacca è circa mezzo litro) donate nel comune di Torino, corrispondenti al 54% della raccolta nell'area metropolitana e pari a circa un quarto di tutto il sangue raccolto in Piemonte, quarta regione in Italia per numero di donazioni.