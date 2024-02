L'Università americana Johns Hopkins e Bloomberg a Torino per aiutare il Comune a semplificare le pratiche edilizie

L'Università Johns Hopkins e Bloomberg in auto del Comune per semplificare le pratiche edilizie

Gli esperti dell’Università Johns Hopkins sono a Torino per un’attività di consulenza con l’obiettivo di aiutare l’amministrazione comunale nel processo di semplificazione delle pratiche edilizie. La missione torinese si inserisce nell’ambito della Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, iniziativa di alta formazione nata da una collaborazione tra la Harvard Kennedy School, la Harvard Business School e la fondazione Bloomberg che prevede un programma intensivo di formazione e gestione che sta interessando anche la Città di Torino.

In particolare l’alta formazione riguarda l’utilizzo efficace dei dati, affiancando dirigenti e funzionari per migliorare il funzionamento di alcuni settori della macchina comunale e dei servizi offerti.

La fondazione filantropica Bloomberg, fondata da Michael Bloomberg, per 12 anni sindaco della città di New York, promuove progetti di sostegno no profit alle città su temi come la formazione, l’urbanistica, l’educazione, la sostenibilità ambientale e per il Comune di Torino ha già messo a disposizione, anche in questo caso senza costi per la città, la consulenza dell’urbanista Amanda Bloomberg, al lavoro sullo studio della città nell’ambito della costruzione del nuovo piano regolatore generale per aiutarla a diventare più internazionale e attrattiva, per i torinesi e per i turisti di tutto il mondo.

Una città in espansione e un nuovo piano regolatore hanno bisogno anche di strumenti efficaci per favorire lo sviluppo delle attività di imprese e professionisti e in questa direzione si muove l’attività di tutoraggio messa a disposizione dagli accademici del prestigioso ateneo statunitense.

Questa mattina nella sede degli uffici dell’edilizia in piazza San Giovanni i docenti della Johns Hopkins hanno incontrato dirigenti e tecnici dell’assessorato e dei servizi informativi e l’appuntamento è stato aperto anche ai rappresentanti degli ordini professionali.

Obiettivo analizzare le criticità emerse nell’attività quotidiana di uffici comunali, professionisti e imprese per lavorare ad un miglioramento di tutti i processi legati ai permessi edilizi.