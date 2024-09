"C'è Juve-Roma. L'ambulanza è costretta a sostare sulla fermata del bus"

Difficoltà e disagi per i servizi in occasione delle gare interne all'Allianz Stadium

Ricomincia il campionato e con il calcio riprendono i problemi di viabilità in zona Juventus Stadium. E domenica scorsa, in vista del match contro la Roma, il problema dettato del grande afflusso di macchine si è ripresentato puntuale come ogni match in casa della squadra bianconera.

La lettera inviata agli assessori

Sul tema degli 'ingorghi' nei giorni scorsi il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno aveva inviato una missiva agli assessori competenti, Francesco Tresso e Marco Porcedda rispettivamente con deleghe a manutenzione Viabilità e Verde e alla Sicurezza e Legalità.

Dagli alberi, ai dossi

"Occorre implementare - era stato l’invito di Crescimanno ai due assessori - misure organizzative e strutturali per efficientare il flusso di traffico durante gli eventi sportivi, per garantire una riduzione degli ingorghi ed il miglioramento della sicurezza e della mobilità per residenti e visitatori”.

Tra le proposte anche quella di aumentare il numero di alberi sul corso Molise in modo da migliorare l’estetica e fornire ombra ai pedoni, oltre a ridurre l’inquinamento atmosferico e anche acustico. Si passa poi al tema della viabilità con la richiesta di installare dossi e dissuasori stradali per ridurre la velocità di chi percorre questa strada con la propria autovettura.

La replica del consigliere Frisina

"Ci chiediamo dove si vorrebbero piantare questi alberi, ce ne sono già - è la replica del consigliere della Circoscrizione del Movimento 5 Stelle, Pasquale Frisina che già dalla precedente amministrazione aveva presentato diverse interpellanze sul tema viabilità di Corso Molise, spartiacque tra i quartieri Borgo Vittoria e Lucento e che sfocia alla Continassa.

"D'altronde non vi è possibilità di installare dei dossi su questo percorso in quanto passano i bus - sostiene il consigliere pentastellato -. Il problema, come si può vedere, riguarda i parcheggi che mancano. A ogni partita vengono presi d'assalto anche quelli riservati ai taxi, così è un continuo di macchine parcheggiate in seconda fila. Addirittura, come nel caso di domenica scorsa un'ambulanza si è dovuta parcheggiare sulla fermata del bus".

La priorità sono i parcheggi

"Migliorare la viabilità passa soprattutto da questo - continua Frisina - inoltre in passato abbiamo chiesto l'installazione di un T-red in via Altessano, in una strada pericolosa dove sono, accaduti incidenti mortali".

La situazione al giardino vittime delle Foibe