No Vax in azione: scritte nella notte sui muri della sede della Cgil in via Pedrotti

Parole vergate con vernice rossa e rivendicate dalla galassia No Vax. Non è la prima volta che viene presa di mira la Cgil Torino. Casi simili si erano già verificati nei mesi scorsi proprio nella sede torinese della Cgil, ma anche in quella della Fiom in via Sacra di San Michele.



Anche un altro sindacato come la Uil era finito nel mirino dei no Vax ricevendo lo stesso trattamento. Ma le scritte hanno colpito anche scuole, strutture sanitarie e non solo.