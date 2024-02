Tavares riporta il sereno su Mirafiori: "Ha un futuro in Stellantis, finora pagato il gap di pochi investimenti nell'elettrico"

"Per raggiungere un milione di auto prodotte in un anno in Italia servono tutte le fabbriche disponibili. Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro". Finalmente torna un po' di sereno su Mirafiori. E a riportarlo, almeno a parole, è proprio Carlos Tavares, ceo di Stellantis, che nelle scorse ore è tornato sul tema degli stabilimenti italiani e sul rapporto con il governo guidato da Giorgia Meloni. Proprio mentre veniva ufficializzato il premio di produzione per i lavoratori del Gruppo.

Il duello verbale di pochi giorni fa

E' di poche settimane fa, infatti, il duello (anche in questo caso verbale) sull'impegno dell'esecutivo a favore dell'auto elettrica e sui rischi per Pomigliano d'arco e proprio lo storico stabilimento di Torino. Ma oggi Tavares ha gettato acqua sul fuoco. "Con il Governo italiano siamo d'accordo sull'obiettivo di portare entro il 2030 la produzione nazionale a 1 milione di unità l'anno, e possiamo farlo perché ne abbiamo la capacità e possiamo contare su una forza lavoro di grande qualità".

Mirafiori in una situazione diversa da Pomigliano

Per quanto uniti da un filo invisibile sul proprio destino, quello campano e quello torinese sono "due impianti in situazioni molto differenti" ha spiegato Tavares. La pianificazione produttiva "a Pomigliano è già pienissima, abbiamo un livello di attività molto forte perché vogliamo molte Panda", cui si aggiunge l'Alfa Tonale "che è un grande successo, ed è esportata anche negli USA come Dodge Hornet". Invece "a Mirafiori la Fiat 500e, che pure è un successo, è vittima della mancanza di incentivi, non solo in Italia ma anche in Germania dove sono stati fermati brutalmente", ricorda l'ad.

Torino ha un problema di competitività

Su Torino, però, insiste anche un problema di competitività. "Siamo onesti - ha detto Tavarese -: se, dopo la fusione da cui è nata Stellantis, per l'elettrificazione dei marchi italiani abbiamo usato le piattaforme di Psa è perché erano competitive, avevamo l'urgenza di ridurre le emissioni e migliorare la redditività delle fabbriche italiane. E comunque non avevamo altre soluzioni. Non abbiamo usato tecnologie 'made in Torino' perché in passato non si è investito sull'elettrificazione".