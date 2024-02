Al carcere di Torino mancano 200 agenti e serve manutenzione: "Sovraffollamento causa di molti problemi"

"Sovraffollamento causa di molti problemi"

Interventi su docce e strada

Dal punto di vista strutturale, il carcere di Torino presenta diversi problemi. Nel 2024 sono però previsti interventi di manutenzione ordinaria, come la ristrutturazione completa delle docce di uno dei due padiglioni principali. " Questo - ha osservato la direttrice - potrebbe portare a cascata il miglioramento di tutta la struttura, dato che ci sono problemi di umidità". Sarà anche rifatta la strada di accesso al complesso (via Adelaide Aglietta, ndr ) e alcune coperture dei tetti.

Mancano 200 operatori

"Non si può dire quindi - ha proseguito - che non ci sia attenzione, ma i problemi ci sono e sono seri. Spero nei prossimi anni di riuscire a intervenire in modo deciso su questi aspetti". Dal punto di vista del personale, c'è carenza di circa "200 operatori di polizia penitenziaria, in particolare nei ruoli intermedi". A marzo dovrebbero arrivare però due educatori, oltre a personale del comparto amministrativo.