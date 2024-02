Previsioni Solana: crescerà nel 2024?

La blockchain di Solana e il suo token nativo SOL sono passati dai massimi storici del valore nel 2021 fino al crollo del 2022, subito proprio mentre la criptovaluta cercava di ritagliarsi un proprio spazio nel settore degli asset digitali e diventare la diretta rivale di Ethereum.

Ripercorriamo la storia del valore di Solana e vediamo quali sono le previsioni per la criptovaluta SOL nel 2024.

Storia del valore di Solana

Solana è stata lanciata sul mercato tramite la sua ICO, nell'aprile 2020, con un valore iniziale 0,9511 dollari. La criptovaluta ha attirato l'attenzione dei trader, grazie alla tecnologia innovativa, promettendo una soluzione scalabile per le Dapp (applicazioni decentralizzate).

Il 6 novembre del 2021, il valore di Solana è salito esponenzialmente, raggiungendo un massimo storico di 260 dollari.

Tuttavia, Solana si è trovata subito ad affrontare la volatilità del mercato delle criptovalute, scendendo di oltre il 90% nel 2022.

In particolare, il crollo dell’exchange di criptovalute FTX, legato con Solana, ha innescato un brusco calo del valore del token SOL.

SOL ha perso oltre il 50% del suo valore in una singola notte scendendo sotto i 10 dollari alla fine del 2022 e gettando una grande ombra sul suo futuro.

Nonostante tutto, Solana si è ripresa nel 2023, tornando oltre i 120 dollari per la prima volta dal suo lancio.

In un’intervista con Forbes Advisor, il CEO di Coinjar Asher Tan ha dichiarato "un aumento del 300% negli ultimi 12 mesi ha visto Solana stabilirsi saldamente come una delle prime cinque criptovalute per market cap”.

La rinnovata crescita di Solana si può attribuire a diversi fattori, come l'uptime della rete della piattaforma. Dopo una serie di interruzioni che hanno afflitto Solana, causando frustrazione tra gli utenti e gli investitori, la rete si è stabilizzata.

Previsioni su Solana per il 2024

Le previsioni per il 2024 sono positive, in quanto nel 2023 Solana ha preparato il terreno per un possibile periodo di crescita e innovazione.

Al momento, il token SOL ha un valore di 116 dollari, raggiunto con una crescita del 11% registrata negli ultimi 7 giorni. Durante l’anno Solana potrebbe crescere ulteriormente, grazie alla sua dominanza nei settori della DeFi e degli NFT.

La capacità di Solana di eguagliare o addirittura superare Ethereum in questi aspetti critici dell'economia blockchain indica un'infrastruttura robusta e scalabile in grado di gestire volumi di trading significativi, un fattore cruciale per la sua continua adozione e crescita.

Il mercato NFT, in particolare, ha portato innovazione e competizione tra le diverse blockchain. Sempre secondo Asher Tan "nel settore degli NFT, nonostante la forte concorrenza degli Ordinals di Bitcoin e di Ethereum, Solana è riuscita a risultare competitiva”.

Con la sua elevata capacità di transito e i bassi costi di transazione, Solana fornisce una piattaforma appetibile per gli appassionati di NFT, con la probabilità di concludere il 2024 con il maggior volume di NFT tra le varie blockchain.

Molti progetti sviluppati su Solana hanno sfruttato il marketing, attirando i trader con la promessa di rendimenti elevati e airdrop.

Negli ultimi mesi, gli utenti attivi di Solana sono stati premiati con diversi airdrop. In particolare, gli utenti di Jito e di Jupiter Exchange, hanno ricevuto airdrop del valore di oltre 10.000 dollari. Attualmente, i trader stanno seguendo SMOG, un altro token basato su Solana che sta organizzando il “più grande airdrop della storia di SOL”.

