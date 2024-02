Carenze sanitarie ed inquinamento acustico: multe per due locali della movida di Torino

Questa notte controlli interforze - di Polizia, Carabinieri, Finanza e Municipale -nelle aree della movida di Torino. L’attività, iniziata alle 20 di sabato sera, si è concentrata principalmente nell’area del Quadrilatero Romano, di San Salvario, di piazza Vittorio Veneto con particolare riferimento a via Matteo Pescatore e vie limitrofe.

Le multe

Durante gli accertamenti sono stati identificate 113 persone e ispezionate tre attività commerciali. Sono state emesse multe ai titolari di due locali. Nello specifico un locale di via Porta Palatina è stato sanzionato, per un valore di 3500 euro, per carenze igienico sanitarie, violazione della normativa sui dèhors, sulla pubblicità e per non aver esposto la Scia.



Un'altra attività di via Belfiore è stata multata per un valore di 5500 euro per le stesse mancanze, alle quali si aggiungono l’omessa attuazione del sistema HACCP e la violazione della normativa sull’inquinamento acustico. Durante i controlli un egiziano di 27 anni, irregolare sul territorio, è stato portato in Questura per consentirne la trattazione da parte dell’ufficio immigrazione.