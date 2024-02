Il Piemonte tra le regioni preferite dagli stranieri per comprare case in Italia: la maggioranza sono americani e tedeschi

Il Piemonte tra le regioni preferite dagli stranieri per comprare case in Italia

Il Piemonte anche nel 2023 si conferma tra le regioni preferite dagli stranieri per comprare case in Italia. Secondo i dati elaborati da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa all’estero, la regione continua a registrare numeri in crescita con la zona del Monferrato che si conferma quella preferita con il 25.28% delle richieste sul totale di periodo (Gennaio-Dicembre 2023). La zona delle Alpi quella preferita La migliore crescita annuale va invece alla zona delle Alpi che registra un +67.07% a/a (periodo 2023 su 2022).

Tra le province è quella di Asti la più ricercata con un 27.95% di richieste di periodo. Segue Alessandria con il 20.36% e Torino con il 16.03% (ma che a livello annuale registra la crescita più elevata con un +51.86% a/a. Seguono Cuneo (15.55%), Verbano-Cusio-Ossola (12.16%), Novara (3.73%), Vercelli (2.79%) e Biella che nel periodo registra l’1.44%.

Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Nizza Monferrato (AT) con il 9.66% del totale delle richieste. Seguono Canelli (AT) con il 2.29%, Stresa (VB) con il 2.21%, Spigno Monferrato (AL) con l’1.69%. A livello di performance annuale è il Comune di Canelli (AT) a guidare la classifica con balzo del +179.17% a/a. Seguono Melazzo (AL) con un +121.05% a/a e Arizzano (VB) con un +88% a/a.

Le nazionalità che cercano di più

Il maggiore interesse arriva dai cittadini degli Stati Uniti con un 23.73% sul totale delle richieste. A seguire troviamo il Regno Unito con l’11.15% delle preferenze, la Germania con il 10.67% di richieste, l’Olanda con il 5.78%, la Svizzera con il 5.56% e la Francia con il 4.45%. Il risultato migliore in termini di rialzo rispetto al 2022 lo ha ottenuto invece il Brasile con il +161% a/a, seguito dal Portogallo con +142% a/a.

Che tipo di casa si cerca in Piemonte

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria Villa (21.28% del totale), segue la casa indipendente (15.82% del totale) e l’appartamento (10.95%).

Gli stranieri cercano una casa completamente ristrutturata (59.58%), di oltre 120 mq (76.94%) con la presenza di un giardino (73.86%) e senza la piscina (81.8%).

Sul fronte dei prezzi, a differenza di quanto si possa pensare, sono le fasce più basse a registrare la maggioranza delle richieste: quella da 0-100 mila registra il 53.39% delle preferenze, mentre quella tra 100-250 mila euro segna il 22.68%. Seguono le fasce 250-500 mila euro (11.65%) e 500-1 milione di euro (6.52%). Solo il 5.76% cerca case oltre 1 milione di euro.

Acquirenti esteri, un trend in crescita