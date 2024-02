"Oggi si butta la plastica". Nuova App Iren Ambiente per differenziare bene. Si potranno segnalare i rifiuti abbandonati

Un aiuto per differenziare correttamente i rifiuti di casa, ma anche per ricevere un reminder sulla categoria di spazzatura che viene ritirata giorno per giorno sotto casa. Amiat e Città di Torino hanno presentato ufficialmente oggi la nuova App Iren Ambiente, una nuova applicazione per informare e supportare i cittadini in tutte le attività legate ai servizi di raccolta.