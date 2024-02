Carcere delle Vallette sempre più nel caos: detenuta straniera appicca un incendio, sei agenti intossicate

Il gesto della detenuta sarebbe stato determinato dalla pretesa di essere assegnata ad una sezione detentiva a regime aperto.

Su quanto accaduto è intervenuto il segretario generale Osapp Leo Beneduci: "Lavorare al carcere di Torino come nell’intero sistema penitenziario italiano è diventato impossibile nell’assoluta assenza dei requisiti minimi di sicurezza e vivibilità lavorativa per il personale, laddove come l’episodio richiamato dimostra le richieste dei detenuti in quanto spesso ignorate dai responsabili dall’amministrazione penitenziaria hanno quasi sempre come conseguenza di minare l’incolumità fisica del personale di polizia penitenziaria. Ribadiamo quindi la richiesta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di dichiarare lo stato di emergenza nazionale delle carceri e di designare un commissario straordinario che abbia capacità di riorganizzare il sistema penitenziario".