Spacciava droga nonostante i domiciliari: a insospettire i poliziotti il via vai di ragazzi sotto il suo palazzo

Un giovane di 24 anni è stato arrestato poiché è evaso dagli arresti domiciliari e si è messo a spacciare droga.

I fatti sono avvenuti in Borgo San Paolo. I poliziotti hanno notato un via vai sospetto da un appartamento di via Issiglio dove molti giovani, dopo essersi avvicinati all’ingresso dello stabile e aver scritto qualcosa via cellulare, ricevevano da qualcuno, nascosto dietro il portone, qualcosa in mano e si allontanavano. Sottoposti a controllo, ben 4 giovani risultavano aver ricevuto delle dosi di hashish da una persona all’interno dello stabile che, attraverso le comparazioni degli account social utilizzati per comunicare tra loro, risultava essere proprio un ragazzo lì residente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari proprio in quel palazzo.

La successiva perquisizione effettuata nell’appartamento e in una soffitta di cui aveva la disponibilità confermava i sospetti degli investigatori: gli operatori di polizia rinvenivano, infatti, sostanza stupefacente del tipo hashish già suddivisa in involucri pronti allo smercio.

In virtù dei forti indizi di colpevolezza emersi, il ventiquattrenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione.