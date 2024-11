Moncalieri ancora una volta fa i conti con i 'furbetti' dei rifiuti'

Le telecamere o, ancora di più, le fototrappole non bastano. Alcune settimane fa un maxi abbandono dei rifiuti era stato scoperto e sanzionato in strada Carpice dalla Polizia locale di Moncalieri, ma purtroppo molti episodi continuano a restare impuniti.

Discarica a cielo aperto in zona Barauda

L'ultimo caso si è registrato pochi giorni or sono in zona Barauda: ai lati della strada è stato abbandonato di tutto, trasformando l'area in una sorta di discarica a cielo aperto. Sacchetti dell'immondizia, traverse del letto, scarichi industriali, cumuli di carta: quasi certamente chi ha lasciato queste cose ha usato un camion e si è avvantaggiato dell'aiuto delle tenebre per portare a termine l'operazione.

Indaga la Polizia locale di Moncalieri

La Polizia locale ora sta indagando per provare a risalire all'identità dei 'furbetti dei rifiuti' (difficile pensare che sia stata opera di una sola persona), ma in quella zona non sono molte le telecamere. E chi ha agito l'ha fatto sapendo di poter restare quasi certamente impunito.