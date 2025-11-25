Regio Parco, tende e accampamenti al parco della Confluenza

Tende, canadesi e accampamenti improvvisati spuntano come funghi tra via Pellizza da Volpedo, via Cuoco e l’area verde del parco della Confluenza. E’ quanto segnalato nelle scorse ore dalla consigliera di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 6, Verangela Marino, tramite foto e segnalazioni che non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Secondo quanto riportato dalla consigliera, alcune persone avrebbero trasformato la zona in un vero e proprio accampamento, montando strutture anche sulla collinetta del parco e accendendo fuochi per scaldarsi durante le ore serali e notturne. Un comportamento che, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza, avrebbe già causato danni al manto erboso.

“Ho inviato tempestivamente la documentazione fotografica - spiega la consigliera Marino -, chiedendo un intervento degli organi competenti per il ripristino del decoro e delle condizioni di sicurezza nell’area”.

Una situazione che nel quartiere è ormai all’ordine del giorno. Solo poche settimane fa un’altra consigliera del centro civico era stata aggredita (verbalmente) da una donna rom per aver denunciato un’occupazione abusiva. E la conseguente sporcizia abbandonata ovunque. “È normale che un parco pubblico venga deturpato in questo modo?” conclude Marino.