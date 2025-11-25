 / Cronaca

Cronaca | 25 novembre 2025, 13:03

Incidente sull’A5 tra Quincinetto e Ivrea: mezzi distrutti

Per fortuna non ci sono stati feriti

Questa mattina si è verificato un incidente sull’autostrada A5 in direzione Torino, nel tratto compreso tra Quincinetto e Ivrea. Due veicoli sono rimasti coinvolti, ma non si registrano feriti. L’episodio ha causato solo lievi disagi alla circolazione, rapidamente rientrati.

redazione

