Incidente sull’A5 tra Quincinetto e Ivrea: mezzi distrutti

Questa mattina si è verificato un incidente sull’autostrada A5 in direzione Torino, nel tratto compreso tra Quincinetto e Ivrea. Due veicoli sono rimasti coinvolti, ma non si registrano feriti. L’episodio ha causato solo lievi disagi alla circolazione, rapidamente rientrati.
martedì 25 novembre
lunedì 24 novembre
