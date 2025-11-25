Tragedia sull’A1, muore a 22 anni la torinese Marianna Pistono

Una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sull’autostrada A1, al chilometro 39, in direzione Milano, nel territorio di Casalpusterlengo. La giovane, Marianna Pistono, originaria di Torino, sedeva sul sedile passeggero di una Renault sulla quale viaggiavano cinque ragazzi. L’auto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasta in panne nell’incolonnamento creatosi dopo un precedente incidente, venendo poi tamponata violentemente da una Volvo sopraggiungente, con a bordo due uomini.

La Polizia Stradale di Guardamiglio era già sul posto per un altro schianto avvenuto intorno all’una di notte tra il casello di Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, dove un’auto e due mezzi pesanti si erano tamponati, provocando la perdita del carico di legname da parte di uno dei camion. In quell’episodio erano rimasti feriti due uomini, di 61 e 40 anni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Nel successivo rallentamento di circa due chilometri, al momento della ripartenza, la Renault con i cinque giovani si sarebbe fermata con le quattro frecce accese. La Volvo che arrivava da dietro non sarebbe riuscita a evitarla, centrando in pieno la vettura. L’impatto è stato devastante: per Marianna non c’è stato nulla da fare. Feriti anche gli altri quattro giovani a bordo, di età compresa tra i 21 e i 24 anni, e i due uomini dell’altra auto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Polizia Stradale, Ats Novate, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Piacenza. Era stato attivato anche un elisoccorso da Brescia, poi fatto rientrare. Diversi i feriti trasportati in codice giallo negli ospedali di Crema, Cremona e Pavia, mentre due uomini hanno rifiutato il ricovero. Le operazioni di soccorso e bonifica sono proseguite per ore: detriti sparsi su tutta la carreggiata hanno imposto la chiusura totale dell’autostrada, con deviazioni sulla via Emilia e sulla provinciale 234. La circolazione è tornata regolare solo dopo le 6 del mattino. La salma della giovane è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Pavia.

Marianna Pistono era nipote della segretaria dell’Ufficio di Presidenza della Circoscrizione 5, che oggi avrebbe dovuto inaugurare una panchina rossa nel cortile della sede istituzionale. L’iniziativa, alla quale avrebbero partecipato le lavoratrici della circoscrizione per celebrare l’impegno quotidiano contro la violenza di genere, è stata rinviata.

"Ci stringiamo nel dolore", ha commentato il presidente del centro civico, Alfredo Correnti, annunciando il rinvio della cerimonia in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia colpita dal lutto.